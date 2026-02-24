Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Wardatina Mawa Rencana Urus Cerai, Insanul Fahmi Justru Ingin Lakukan Ini

Rabu, 25 Februari 2026 – 00:22 WIB
Wardatina Mawa Rencana Urus Cerai, Insanul Fahmi Justru Ingin Lakukan Ini
Wardatina Mawa saat ditemui di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. ilustrasi. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa menunjukkan kemantapan hatinya untuk bercerai dengan Insanul Fahmi.

Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Insanul Fahmi.

Dia mengaku masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri sah.

"Aku yang penting aku bakal tetap ikhtiar. Ya, kembali lagi balik lagi kemauan seperti apa, dari istri sah seperti apa. Tapi kalau dari akunya aku bakal tetap ikhtiar sih," ujar Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Wardatina Mawa sendiri sempat menyampaikan rencananya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Insanul Fahmi pasca-Lebaran nanti.

Terkait hal tersebut, Insanul Fahmi meyakini bahwa hati manusia dapat berubah-ubah, begitu pun istrinya.

"Ya, lihat saja nanti karena, kan, manusia itu, kan, hatinya bisa dibolak-balikkan, kan. Hari ini pikiran dan perasaan belum tentu sama dengan besok begitu. Jadi, ya kami berdoa saja yang terbaik," tuturnya.

Dia pun dengan penuh keyakinan bakal berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

Insanul Fahmi mengaku masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri sah.

