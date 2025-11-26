Wardatina Mawa Sebut Suami Ingin Nikahi Inara Rusli, Lalu Beri Ancaman

Rabu, 26 November 2025 – 10:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Wardatina Mawa bicara blak-blakan soal dugaan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Wardatina Mawa mengungkapkan bahwa sang suami berniat menikahi mantan istri Virgoun itu.

Pengakuan itu disampaikan Mawa melalui podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Rabu (26/11).

Mawa mengungkap bahwa Insanul Fahmi bahkan menyampaikan keinginannya untuk berpoligami secara terang-terangan.

Tak hanya itu, dia menyebut sang suami sempat mengeluarkan ancaman jika dirinya tidak memberi restu atas rencana tersebut.

“Kalau Abang mau nikah siri atau jajan cewek di luar, Abang enggak akan bilang sama Ayang," kata. Wawa menirukan ucapan sang suami.

Ucapan tersebut membuat Mawa terkejut sekaligus kebingungan menghadapi sikap Insan yang dinilainya tidak bertanggung jawab.

“Aku enggak mau sampai kena penyakit dari keputusan dia jajan di luar,” ujar Mawa.