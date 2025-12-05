Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Wardatina Mawa Segera Gugat Cerai Insanul Fahmi yang Selingkuh dengan Inara Rusli

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:19 WIB
Wardatina Mawa Segera Gugat Cerai Insanul Fahmi yang Selingkuh dengan Inara Rusli - JPNN.COM
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa mengungkapkan kesiapan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Hal itu dilakukan seusai dugaan perselingkuhan Insanul Fahmi dan Inara Rusli terkuak.

"Kalau untuk itu, mohon maaf saya sudah memutuskan untuk selesai," kata Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Baca Juga:

Mawa, sapaannya, mengatakan dirinya akan melayangkan gugatan cerai setelah proses hukum berjalan.

Saat ini, Wardatina Mawa sedang melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

"Iya, tetapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya," tuturnya.

Baca Juga:

Menurut Mawa, hingga kini dirinya belum berkomunikasi dengan Insanul Fahmi.

Dia juga belum menerima permintaan maaf atau pun iktikad baik dari pihak Insanul Fahmi.

Wardatina Mawa mengungkapkan kesiapannya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  Mawa  Inara Rusli  Insanul Fahmi 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp