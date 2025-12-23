Wardatina Mawa Tolak Ajakan Insanul Fahmi Bertemu Berdua

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Wardatina Mawa, Darma Praja Pratama menuturkan, pihaknya belum ada pembahasan soal perdamaian dengan Insanul Fahmi hingga saat ini.

Namun, dia menyebut, Insanul Fahmi memang sempat mengirimkan pesan kepada kliennya untuk mengajak bertemu.

"Perdamaiam sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua," kata Darma Praja Pratama di kawasan Grogol, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Adapun ajakan bertemu Insanul Fahmi itu ditolak oleh Wardatina Mawa.

Alih-alih hanya berdua, dia merasa lebih baik Insanul Fahmi juga bertemu dengan pihak keluarganya

"Karena hanya berdua, dia keberatan begitu. Maksudnya kan, harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarga Mawa juga begitu, kan. Jadi, untuk saat ini sampai sekarang belum ada perdamaian," beber Darma Praja Pratama.

Menurutnya, kliennya ingin melihat iktikad baik Insanul Fahmi.

