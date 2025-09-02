Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Warek Unpas: Kericuhan Tamansari Bandung Dipicu Aktor Luar

Selasa, 02 September 2025 – 23:09 WIB
Warek Unpas: Kericuhan Tamansari Bandung Dipicu Aktor Luar - JPNN.COM
Sisa proyektil dan selongsong gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian ke area Kampus Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Tamansari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pimpinan Universitas Pasundan (Unpas) menyampaikan situasi kampus tetap kondusif pasca-kericuhan yang terjadi kawasan Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9) dini hari.

Wakel Rektor III Unpas Muhammad Budiana mengatakan sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak agar situasi lebih baik ke depan.

"Kondisi kampus dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali. Kami melakukan langkah-langkah dan upaya dengan berbagai pihak untuk menciptakan kondisi lebih baik ke depan," kata Budiana saat dikonfirmasi di Kampus Unpas Tamansari, Selasa (2/9).

Baca Juga:

Dia menambahkan, kampus tidak melihat adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan terhadap mahasiswa maupun lingkungan kampus terkait adanya insiden kericuhan yang terjadi.

"Kami tidak melihat adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan terhadap kampus dan mahasiswa," tegasnya.

Budiana kemudian menyampaikan kronologi kejadian.

Baca Juga:

Pada Senin (1/9), mahasiswa Unpas menggelar aksi demonstrasi damai di Gedung DPRD Jawa Barat sejak pukul 15.00 WIB sampai 17.30 WIB.

Setelah itu, sekitar pukul 18.00 WIB, para mahasiswa kembali ke kampus Tamansari.

Pimpinan Unpas menyampaikan kerusuhan yang terjadi semalam di Jalan Tamansari tidak melibatkan mahasiswanya, dan disusupi pihak luar pengadu domba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Unpas  kampus unpas  Universitas Pasundan  Kerusuhan  Demo 
BERITA UNPAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp