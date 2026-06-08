Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

Warga Aceh Selatan Laporkan Keberadaan 6 WNA China ke Polisi

Senin, 08 Juni 2026 – 02:02 WIB
Warga Aceh Selatan Laporkan Keberadaan 6 WNA China ke Polisi - JPNN.COM
Personel Polres Aceh Selatan memeriksa WNA asal Tiongkok di Aceh Selatan, Minggu (7/6/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Aceh Selatan

jpnn.com - Personel Polres Aceh Selatan memeriksa enam warga negara asing (WNA) asal Tiongkok terkait keberadaan dan aktivitas mereka di Gampong Lawe Melang, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan Iptu Narsyah Agustian menyebut proses pemeriksaan WNA China tersebut masih berlangsung, sehingga belum dapat disimpulkan status maupun aktivitas mereka di sana.

"Kami masih pemeriksa untuk kepentingan klarifikasi terkait keberadaan enam WNA tersebut," kata Iptu Narsyah, Minggu (7/6/2026).

Baca Juga:

Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen perizinan serta meminta keterangan terkait keberadaan dan tujuan mereka di Kabupaten Aceh Selatan.

Perwira pertama Polres Aceh Selatan itu menyebut jika semua proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai, maka informasi itu segera disampaikan secara utuh kepada publik atau masyarakat.

"Kami mohon waktu. Setelah seluruh proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai, akan kami sampaikan hasilnya kepada publik, apa kepentingan mereka di Kabupaten Aceh Selatan," kata Narsyah.

Baca Juga:

Sebelumnya, keberadaan enam WNA asal Tiongkok tersebut ditemukan di wilayah Kluet Tengah, pada Jumat (5/6).

Mereka didampingi seorang warga negara Indonesia (WNI) yang berperan sebagai penerjemah.

Polisi memeriksa enam WNA China atas keberadaan mereka atas laporan masyarakat Aceh Selatan. Informasinya akan segera disampaikan kepada publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   WNA China  Tiongkok  Polres Aceh Selatan  Polisi 
BERITA WNA CHINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp