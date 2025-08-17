Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Humaniora

Warga Apresiasi Kinerja Petugas dalam Pengamanan Peringatan HUT RI di Monas

Minggu, 17 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Warga Apresiasi Kinerja Petugas dalam Pengamanan Peringatan HUT RI di Monas - JPNN.COM
Salah satu warga yang datang di kawasan Monas untuk menyaksikan rangkaian perayaan HUT RI. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan HUT Kemerdekaan RI yang berpusat di Istana dengan disaksikan banyak warga mulai dari Jl. MH Thamrin, Jl Merdeka Pusat, Jl. Merdeka Barat, Jl. Merdeka Selatan hingga area jalan yang mengarah ke Monas dan Istana Negara.

Sesuai rencana, perayaan HUT Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan pesta rakyat yang menghadirkan sejumlah artis-artis ibu kota hingga malam nanti.

Ribuan masyarakat tidak sabar untuk menyaksikan rangkaian-rangkaian acara yang memang sengaja digelar di kawasan Istana Negara, Monas, dan sekitarnya.

Baca Juga:

Seperti Slamet Riyadi warga Bekasi yang sudah dari pagi mengikuti prosesi rangkaian acara HUT RI ke 80 di kawasan Monas menyampaikah terima kasih kepada petugas keamanan Polri dan TNI.

“Untuk lalu lintas saya ucapkan terima kasih kepada Korlantas Polri dan jajarannya yang berada di lapangan dari subuh hingga hari ini dan menjelang sore nanti,” kata Slamet Riyadi.

Sementara itu salah satu warga negara Malaysia, Nazmi ikut serta merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan menikmati jalan raya yang nyaman dilalui saat perayaan.

Baca Juga:

“Hari Kemerdekaan Indonesia kiranya sangat nyaman. Untuk Polri bagus sekali jaga lalu lintas dengan nyaman. Sambutan kali ini diharapkan lebih lancar," ujar dia.

Sementara Widi warga asal Tangerang datang ke kawasan Monas dan antusias karena ingin melihat rangkaian kirab nasional perayaan HUT RI.

Sejumlah warga mengapresiasi kinerja petugas dalam mengamankan peringatan HUT RI.

