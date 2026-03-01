Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Warga Bandung Siap-siap! Gerhana Bulan Total Bisa Disaksikan Langsung, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 Maret 2026 – 17:33 WIB
Warga Bandung Siap-siap! Gerhana Bulan Total Bisa Disaksikan Langsung, Ini Jadwal Lengkapnya - JPNN.COM
Pengamatan langit menggunakan teleskop (Ilustrasi). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, bisa menyaksikan fenomena langit Gerhana Bulan Total (GBT).

BMKG Stasiun Geofisika memastikan GBT akan terjadi Selasa (3/3/2026) dan bisa diamati langsung dari Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu dari empat gerhana yang terjadi sepanjang 2026.

Berikut tiga fakta penting soal Gerhana Bulan Total:

Baca Juga:

1. Bulan Berwarna Merah dalam Waktu 1 Jam

Gerhana Bulan Total terjadi ketika Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan, sehingga bayangan inti Bumi (umbra) menutupi Bulan sepenuhnya.

Saat puncak gerhana, Bulan akan terlihat berwarna merah pekat atau sering disebut Blood Moon.

Baca Juga:

Warna merah ini terjadi karena fenomena hamburan Rayleigh, yaitu saat cahaya Matahari melewati atmosfer Bumi dan hanya cahaya merah-oranye yang bisa diteruskan hingga ke permukaan Bulan.

2. Puncak Gerhana Bulan Total Dimulai Selepas Maghrib

Warga Bandung bisa menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Puncak terjadi pukul 18.33 WIB, durasi 59 menit dan aman dilihat mata telanjang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gerhana Bulan Total  Lokasi Menikmati Gerhana Bulan Total  Gerhana Bulan  warga Bandung 
BERITA GERHANA BULAN TOTAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp