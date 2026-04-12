Warga Berunjuk Rasa, Kapolda Riau Copot Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan

jpnn.com, RIAU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolsek Panipahan AKP Robiansyah dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan Aipda Rahmat Ilyas.

Pencopotan itu dilakukan pascaaksi unjuk rasa warga yang berujung ricuh di wilayah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolda menyebut keputusan tersebut merupakan bentuk evaluasi dan tanggung jawab institusi Polri terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang sempat tidak terkendali.

“Ini adalah bentuk evaluasi dan tanggung jawab kami. Kami melihat ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga situasi kamtibmas di Panipahan,” ujar Irjen Herry Minggu (12/4).

Dia menegaskan bahwa pimpinan di tingkat wilayah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk kepekaan dalam merespons dinamika sosial di tengah masyarakat.

“Seorang pimpinan harus hadir, peka, dan mampu membaca situasi. Ketika itu tidak berjalan dengan baik maka harus ada langkah korektif,” tegasnya.

Kapolda memastikan sejak awal kejadian, jajaran kepolisian telah bergerak cepat untuk meredam situasi.

Kapolres Rokan Hilir bersama Wakil Bupati turun langsung ke lokasi guna melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat.