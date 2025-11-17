Warga Binaan Lapas Ngawi Hasilkan Karya Bernilai Jual dari Kayu Sederhana

jpnn.com, NGAWI - Dinginnya jeruji besi bukan menjadi halangan, bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Ngawi, untuk memamerkan kreativitas.

Mereka menciptakan sebuah kerajinan tangan, dengan cara mengolah kayu menjadi berbagai karya bernilai jual.

Dari mebel, hiasan, serta kerajinan tangan, karya yang dihasilkan memiliki daya tarik tinggi dan potensi pasar menjanjikan itu dipajang di Galeri Lapas Kelas

Kalapas Kelas IIB Ngawi Iwan Setiawan mengatakan karya-karya hasil keterampilan mereka sengaja dipasarkan kepada masyarakat.

“Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan, yang menjadi salah satu strategi penting dalam penguatan serta peningkatan pendayagunaan para warga binaan,” ujar Iwan, Minggu (16/11).

Kreatifitas yang diciptakan oleh warga binaan diharapkan mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan berdaya saing di pasar UMKM.

"Melalui keterampilan mengolah kayu, warga binaan tidak hanya berkreasi, tetapi juga berkontribusi dalam dunia usaha kecil menengah,” terangnya.

Pihaknya memberikan ruang bagi para warga binaan, guna menyalurkan potensi serta dan memberikan manfaat, setelah mereka kembali ke masyarakat.