JPNN.com - Kriminal

Warga Cengkareng Tangkap 3 Anggota Komplotan Pencuri Motor

Senin, 17 November 2025 – 04:00 WIB
Pencuri motor ditangkap. Foto: ilustrasi/ Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian mengamankan tiga orang komplotan pencuri motor.

Ketiga pelaku ditangkap warga di daerah Pesing Poglar, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam.

Kanit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng Iptu Aang Kaharudin menyampaikan bahwa ketiga orang itu sudah diserahkan ke polisi dan petugas masih memeriksa mereka.

"Sekarang masih diinterogasi anggota Reskrim," kata Aang melalui layanan pesan singkat, Minggu (16/11).

Fiki selaku Ketua RT 03/ RW 05, Kelurahan Kedaung Kaliangke, menyampaikan bahwa ketiga orang yang ditangkap terdiri atas dua lelaki dan satu perempuan, diduga sering terlibat dalam pencurian sepeda motor.

"Satu pelaku bertugas menggambar atau memetakan lokasi motor yang menjadi target, sedangkan dua lainnya berperan sebagai pemetik motor," kata Fiki.

"Tiga orang yang tertangkap ini masih satu jaringan, total ada enam pelaku," katanya. (antara/jpnn)

Aparat kepolisian mengamankan tiga orang komplotan pencuri motor yang ditangkap warga Cengkareng, Jakarta Barat.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

