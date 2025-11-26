Warga Cikoko Dukung Penertiban Dalam Rangka Penataan Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berbenah untuk menata kawasan agar tertata lebih bersih dan indah. Seluruh instansi terlibat aktif dalam kegiatan penataan kawasan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seluruh wilayah kota administrasi melaksanakan penataan, Jakarta Selatan yang menjadi salah satu kawasan strategis. Dalam hal ini Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran sebagai bagian wilayah Jakarta Selatan telah melakukan penataan kawasan di berbagai titik secara bertahap termasuk di wilayah RW 04.

Ketua RW 04 Kalimi Roska menyampaikan aspirasi dan permohonan untuk mengajukan penataan kawasan di sekitar Jl. Cikoko Barat I RT 10 RW 04 Kelurahan Cikoko.

Area tersebut sebelumnya tidak tertata dengan rapih, sering dijadikan tempat parkir liar, dan terdapat bangunan pos yang sudah tidak aktif lagi dan posisinya berdiri diatas saluran air sehingga sering terjadi genangan saat hujan lebat yang disebabkan penyempitan saluran air.

Dalam Surat RW 04 Kelurahan Cikoko Nomor : 142/SP/RW.04/II/2025 Hal Permohonan Penataan Kawasan menyampaikan untuk dapat dibuatkan taman agar lingkungan menjadi lebih asri, pembuatan pedestrian untuk pejalan kaki dan membuat parkir liar tidak dapat dilakukan, pembuatan mural agar lingkungan lebih indah dan sebagai sarana penyampaian pesan positif ke masyarakat, serta permohonan penertiban pos yang sudah tidak aktif lagi dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam prosesnya Kelurahan Cikoko telah melakukan musyawarah melalui rapat dengan unsur masyarakat yang terlibat dan seluruh pihak sektoral yang terkait dari Pemprov DKI Jakarta pada level Kecamatan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.

Dalam proses penataan kawasan ini banyak tokoh masyarakat Kelurahan Cikoko yang mendukung pelaksanaannya. Yahya sebagai Koordinator Ring Pokdarkamtibmas Sektor VI Kelurahan Cikoko memberikan dukungan untuk kegiatan penataan kawasan dan penertiban, dan beliau terlibat aktif dalam prosesnya sampai dengan kegiatan penertiban dilaksanakan.

Sementara Yom MZ sebagai Eks Dewan Kota Kecamatan Pancoran periode 2019–2024 mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah penataan kawasan yang manfaatnya dirasakan untuk seluruh masyarakat.