Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Warga dan Perusahaan di Rohil Sepakat Damai Setalah Difasilitasi Mediasi Polisi

Kamis, 23 Oktober 2025 – 00:53 WIB
Warga dan Perusahaan di Rohil Sepakat Damai Setalah Difasilitasi Mediasi Polisi - JPNN.COM
Mediasi antara pihak perusahaan dan warga difasilitasi Polres Rohil. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, ROHIL - Konflik antara kelompok masyarakat dan PT. Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) berakhir damai setelah melalui proses mediasi di Polres Rohil, Selasa (21/10) malam.

Mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian tersebut dihadiri oleh Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, perwakilan TNI dan DPR, serta kedua pihak yang bertikai.

“Kedua belah pihak sudah berdamai. Situasi di lokasi kejadian saat ini sudah kondusif,” kata Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, Rabu (22/10).

Baca Juga:

Isa menjelaskan mediasi dilakukan untuk mencari solusi bersama agar konflik tidak terulang kembali. Dalam pertemuan tersebut, disepakati tujuh poin penting, yaitu:

1.PT. Ujung Tanjung Sejahtera memberikan upah panen sebesar Rp 350 per kilogram.

2.Pengaturan angkutan tandan buah segar (TBS) dibagi dua antara perusahaan dan masyarakat.

Baca Juga:

3.Seluruh hasil panen TBS akan dikirim ke pabrik kelapa sawit PT. UTS.

4.Upah brondolan ditetapkan sebesar Rp 1.000 per kilogram.

Mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian tersebut dihadiri oleh Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, perwakilan TNI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Konflik  mediasi  polres rohil  bentrokan warga 
BERITA KONFLIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp