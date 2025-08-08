Warga Diserang Beruang di Musi Rawas, Tim Gabungan Beri Imbauan Penting

jpnn.com, MUSI RAWAS - Masyarakat di sekitar kawasan Desa Ciptodadi II, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kejadian seekor beruang menyerang salah seorang warga.

Oleh sebab itu, rim gabungan meliputi, Polsek Jayaloka Polres Musi Rawas, Koramil 406-07 Jayaloka, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan (BKSDA SS) dan perangkat desa setempat langsung melakukan identifikasi.

"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus untuk mengetahui ruang jejak serta lokasi persembunyian beruang di lokasi tersebut," ungkap Kapolres Mura AKBP Agung Adhitya Prananta, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, hasil temuan di lapangan dari proses identifikasi, tim menemukan sejumlah bukti keberadaan beruang.

Antara lain, dua sarang beruang di atas pohon karet, jejak cakaran pada batang pohon, serta kotoran/tinja beruang yang masih baru.

Berdasarkan temuan tersebut, pihak terkait memberi imbauan penting untuk masyarakat sekitar.

"Maka dari itu, kami mengimbau seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Sukakarya, dan Kabupaten Mura, untuk tidak melakukan aktivitas sementara di dalam hutan, karena masih adanya ancaman beruang ataupun binatang buas lainnya," tegas Adhitya.

Kepala Resort BKSDA SS Risun menjelaskan bahwa beruang merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari dan cenderung berpindah-pindah.