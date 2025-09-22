Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Warga Gianyar Berhasil Mengelola Sampah lewat Pilot Project ISWMP

Senin, 22 September 2025 – 14:30 WIB
Pembukaan Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) melakukan intervensi terhadap aspek peran serta masyarakat Kabupaten Gianyar, Bali. Foto: dok ISWMP

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar.

Sebab, seiring meningkatnya aktivitas penduduk dan wisatawan, volume sampah yang dihasilkan pun mengalami lonjakan signifikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar, Ni Made Mirnawati menyampaikan setiap hari, ratusan ton sampah dihasilkan dari rumah tangga, pasar, hotel, dan restoran. 

Sayangnya, kapasitas infrastruktur yang tersedia untuk mengelola sampah ini belum memadai.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Temesi, satu-satunya TPA Sampah di Kabupaten Gianyar, kini menghadapi kondisi mendekati titik jenuh.

"Tanpa pengurangan beban secara signifikan, TPA ini tidak akan mampu menampung limpahan sampah dalam beberapa tahun ke depan," ungkap Mirnawati dikutip, Senin (22/9).

Dia menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, diperlukan pendekatan baru yang lebih menyeluruh—bukan hanya membangun TPA tambahan atau Tempat Pemrosesan Sampah (TPS) modern, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dari hulu, yaitu rumah tangga sebagai sumber utama sampah.

Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) melakukan intervensi terhadap aspek peran serta masyarakat. 

