JPNN.com - Daerah

Warga Hanyut di Sungai Batang Pasaman Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:10 WIB
Tim gabungan Basarnas Pasaman saat evakuasi jenazah korban yang hanyut ditemukan meninggal dunia di Sungai Batang Pasaman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (12/12/2025). ANTARA/HO-Basarnas

jpnn.com - SIMPANG EMPAT - Seorang warga yang hanyut di Sungai Batang Pasaman, Aper (45), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Gabungan Basarnas Pasaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12).

"Korban ditemukan 2,5 kilometer dari awal lokasi hanyutnya pada pukul 08.30 WIB, langsung dievakuasi ke Puskemas Aia Gadang," kata Koordinator Pos SAR Pasaman (OSC) Novi Yurandi di Simpang Empat, Jumat (12/12). 

Novi menjelaskan bahwa pencarian korban dilakukan sejak Rabu (10/12) pagi, dengan melibatkan tim dari BPBD, Polres, TNI, PMI, KSB dan masyarakat sekitarnya.

"Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam melakukan pencarian terhadap korban," katanya.

Dia mengimbau masyarakat tetap hati-hati ketika berada dekat aliran sungai, dan selalu pantau dan perbukitan karena saat ini cuaca masih ekstrem.

Sebelumnya, korban bersama temannya Abu Talib sama-sama menyeberangi Sungai Batang Pasaman menuju daerah Astra pada Selasa (9/12) pukul 18.30 WIB.

Saat itu, dia sudah sampai ke seberang sungai, namun ketika saksi melihat ke belakang korban sudah tidak ada lagi dan diduga dibawa air sungai.

Melihat itu, Abu Talib langsung melaporkan ke masyarakat lain dan ke pihak nagari.

