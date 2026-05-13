Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Warga Indonesia di Australia Tidak Menyangka Harga Visa Naik 'Drastis'

Sabtu, 04 Juli 2026 – 01:06 WIB
Warga Indonesia di Australia Tidak Menyangka Harga Visa Naik 'Drastis' - JPNN.COM

Ria Hariati, warga Indonesia di Sydney, mengaku kaget saat melihat kenaikan harga untuk mengajukan perpanjangan 'Resident Return Visa' sebagai penduduk tetap (PR) di Australia.

"Kenaikannya itu enggak main-main, maksudnya tiga kali lipat," ujar Ria kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.

"Tapi bagaimana pun kita harus mematuhi kebijakan Australia … meski agak berat sih buat kita."

Baca Juga:

Per 1 Juli 2026, Pemerintah Australia memberlakukan biaya baru bagi beragam visa.

Salah satunya biaya perpanjangan Resident Return Visa (RRV) subkelas 155, atau perpanjangan PR, yang naik dari AU$490 (Rp6,1 juta) menjadi AU$1.475 (Rp18,3 juta).

Ria, yang sudah memegang PR selama lima tahun, mengatakan ia harus memperpanjang izin tinggalnya sebelum habis masa berlakunya pada Desember tahun ini.

Baca Juga:

"Sayangnya itu enggak perpanjang RRV sebelumnya [kenaikan harga]," katanya.

Di jejaring sosial sejumlah warga Indonesia yang berstatus PR mengatakan mempertimbangkan pindah warga negara ketimbang membayar RRV yang menjadi mahal.

Warga Indonesia di Australia mengaku terkejut ketika mengetahui biaya berbagai jenis visa naik

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   warga indonesia di australia  visa  Australia  ABC online 
BERITA WARGA INDONESIA DI AUSTRALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp