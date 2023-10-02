Warga Jakbar Apresiasi Kehadiran Dishub Untuk Urai Kemacetan di Kembangan

jpnn.com, KEMBANGAN - Warga Jakarta Barat mengapresiasi pemkot setempat yang telah menerjunkan petugas dinas perhubungan untuk mengurai kemacetan di Ruas Jalan Raya Joglo, Kembangan.

Seperti diketahui saat ini Jalan H. Muchtar Raya, tepat di garis perbatasan Kelurahan Joglo, Jakarta Barat dengan Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan sedang digarap pembangunan gorong-gorong sepanjang 800 meter.

Proyek strategis ini dikerjakan guna menjawab persoalan langganan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut, dengan masa pengerjaan berlangsung sejak awal Juli dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026.



Meski galian dan aktivitas proyek perlahan mengubah tata letak jalan yang sempat menyempit, warga tampak mengapresiasi kehadiran petugas di lapangan.

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Yanto, salah seorang warga Jakarta Barat, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dia mengapresiasi kehadiran petugas Dinas Perhubungan di sejumlah titik rawan kemacetan, terutama di kawasan Jalan H. Muchtar Raya.

Kemacetan yang timbul akibat penyempitan jalan demi pembangunan saluran air kini dapat diredam berkat pengaturan petugas, sehingga arus lalu lintas yang menghubungkan wilayah Kembangan hingga Palmerah tetap berjalan terkendali.



“Bagus sekali adanya program antisipasi banjir yang dilakukan Pemprov DKI. Dan yang tak kalah berharganya, di tengah proses pembangunan pun ada petugas yang hadir di lapangan,” ungkapnya.

Meski mengakui perjalanan sempat sedikit tersendat, kehadiran petugas yang mengatur lalu lintas membuat warga merasa tetap terlayani dengan baik. Harapan warga pun terangkai satu: semoga pembangunan ini segera tuntas dan kawasan Joglo terbebas dari genangan air setiap kali musim hujan tiba.



Di sisi lain, warga justru menanyakan instansi kepolisian yang tidak hadir di lokasi untuk mengurai kemacetan. (cuy/jpnn)