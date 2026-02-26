Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Warga Jatim Gempar, Mayat Ibu dan Anak Ditemukan di Bekas Asrama Polisi

Kamis, 26 Februari 2026 – 04:00 WIB
Warga Jatim Gempar, Mayat Ibu dan Anak Ditemukan di Bekas Asrama Polisi - JPNN.COM
Warga Jombang digegerkan penemuan dua mayat perempuan diduga ibu dan anak dengan kondisi terbakar, Rabu (25/2). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JOMBANG - Dua mayat perempuan diduga ibu dan anak ditemukan di area bekas asrama polisi Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (25/2) siang.

Penemuan ini membuat warga gempar. Kedua korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

Saat ditemukan, jasad korban tanpa busana dengan kondisi tubuh melepuh diduga akibat luka bakar.

Penemuan mayat tersebut bermula dari kecurigaan warga terhadap sepeda motor yang terparkir di lokasi selama dua hari tanpa diketahui pemiliknya.

Sekitar pukul 14.00 WIB, warga kemudian memeriksa area sekitar dan menemukan dua jasad perempuan.

Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan dua jenazah perempuan yang diduga ibu dan anak.

“Pertama perempuan dewasa dan satu anak perempuan. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi,” kata Dimas dilansir JPNN Jatim.

Warga menemukan dua mayat perempuan diduga ibu dan anak dengan kondisi terbakar di bekas asrama polisi Jatim.

