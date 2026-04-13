Warga Jombang Temukan Mayat Diduga Korban Pembunuhan

jpnn.com, JOMBANG - Mayat laki-laki ditemukan warga di saluran sekunder Mrican Kanan, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur.

Mayat tanpa identitas itu diduga korban pembunuhan setelah ditemukan luka di bagian leher yang seperti akibat benda tajam.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat menemukan mayat laki-laki umur sekitar 30 tahun di daerah aliran Sungai Mrican, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh ini. Korban ditemukan dalam keadaan tertelungkup di sungai," kata Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan kepada wartawan, Minggu.

Ardi menambahkan polisi yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Korban dilakukan pemeriksaan dan hasilnya ditemukan luka di bagian leher dan pipi.

Tubuh korban kemudian dibawa petugas ke rumah sakit di Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas melakukan autopsi guna mengetahui dengan pasti penyebab kematiannya.

"Ada dugaan luka di lehernya dan di pipi. Ini sudah kami bawa ke rumah sakit di Jombang untuk dilaksanakan autopsi guna mengetahui secara pasti apakah korban mati secara wajar atau ada dugaan tindak pidana," kata AKBP Ardi.

Pihaknya belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan luka di leher dan pipi korban sebab masih menunggu hasil autopsi dari tim medis RS Bhayangkara Kediri.