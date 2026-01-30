Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Warga Kampung Sawah Geram, Gerai Miras Beroperasi di Lingkungan Pendidikan

Jumat, 30 Januari 2026 – 23:25 WIB
Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma bersama Dengar Pengurus RW 02 Kampung Sawah. Foto; JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Warga RW 02 Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, beramai-ramai melakukan aksi demo di Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di depan gerai miras Party Station.

Aksi yang dihadiri sekira 300 orang ini karena protes dan menolak adanya tempat hiburan malam Party Station yang berlokasi di Hotel Kartika One.

Aksi ini dilakukan oleh warga yang terdiri dari 13 RT yang tergabung dalam RW 02.

Pantauan di lapangan, aksi ini menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Raya Lenteng Agung.

Wakil Ketua RW 02 Achmad Fauzi mengatakan, aksi warga ini adalah bagian dari penolakan dan protes adanya tempat hiburan malam.

"Ini kami sedih ada tempat maksiat ini, nanti kami akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kalau seandainya kami berdiam diri," ujar Achmad Fauzi, Jumat (30/1).

Achmad Fauzi menuturkan, Party Station diduga berkedok menjual kopi. Tetapi kenyataanya menjual minuman beralkohol.

"Yang jual di dalam salah satunya ada miras, ada buktinya," tegasnya.

Warga RW 02 Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, beramai-ramai melakukan aksi demo di Raya Lenteng Agung menolak gerai miras

