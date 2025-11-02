Warga Karawang Gantung Diri di Permakaman Umum

jpnn.com - KARANAG – Seorang pria meninggal dunia diduga akibat bunuh diri dengan cara gantung diri di area pemakaman umum Kampung Tamelang Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Aparat kepolisian dari Polres Karawang langsung bergerak melakukan pengusutan setelah menerima laporan dari warga tentang penemuan seorang pria yang meninggal dunia diduga bunuh diri.

"Setelah menerima laporan, petugas langsung ke lapangan, melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan awal," kata Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, di Karawang, Sabtu (1/11).

Dia mengungkapkan, sesuai dengan hasil pemeriksaan awal, korban diketahui bernama S (75), seorang buruh yang berdomisili di Kampung Tamelang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari.

Awalnya korban diketahui oleh saksi bernama Kindeung Nurhakim (40) pada Sabtu pagi.

Saat itu, Nurhakim hendak menuju kebun. Kemudian saat melintas di lokasi kejadian, dirinya melihat ada drum plastik berwarna biru dan seseorang dalam posisi tergantung dengan seutas tali tambang putih yang diikat pada batang pohon mangga.

Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lain dan pihak keluarga korban.

Mendapat laporan tersebut, jajaran kepolisian dari Polres Karawang bersama Unit Inafis Satreskrim Polres Karawang segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan awal terhadap korban.