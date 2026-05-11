Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Warga Kebon Jeruk Jakbar Cerita Berhadapan dengan Komplotan Curanmor Bersenpi

Senin, 11 Mei 2026 – 21:26 WIB
Warga Kebon Jeruk Jakbar Cerita Berhadapan dengan Komplotan Curanmor Bersenpi - JPNN.COM
Ilustrasi pencurian motor. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) bersenjata api beraksi di Jalan Duri Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Pelaku sempat melepaskan tembakan saat korban berupaya mempertahankan kendaraannya.

"Sudah kami cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) bergabung dengan Reskrim Polres dan saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha melalui pesan singkat, Senin sore.

Baca Juga:

Aqsha belum membeberkan lebih lanjut mengenai selongsong peluru yang diamankan dari lokasi.

"Saat ini masih didalami sama Tim Polsek dan Polres, perkembangan akan di-update," tutur Aqsha.

Sebelumnya, pria bernama Alif (25) menjadi korban penembakan oleh komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api di kawasan Jalan Duri Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Baca Juga:

Alif, saat ditemui di lokasi pada Senin sore mengatakan insiden itu terjadi pada Minggu (10/5) siang. Saat itu, Alif sedang makan bakso di sebuah warung yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya.

"Pas lagi makan, ada orang masuk sini dua orang. Cuman keluar lagi. Nah, cuman pas lihat, posisi saya makan di sini di pojok, ada lihat motor saya gerak-gerak stangnya," ujar Alif.

Alif, warga Kebon Jeruk, Jakbar, melawan tiga pelaku curanmor bersenjata api. Peristiwa itu ketika dia lagi makan bakso.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kebon Jeruk  curanmor  Curanmor bersenjata api  Maling Motor 
BERITA KEBON JERUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp