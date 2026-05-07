Warga Kembangan Selatan Tuntut Penyelesaian Masalah Gorong-gorong

jpnn.com, KEMBANGAN - Warga di lingkungan RT 001/RW 001, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, mengambil langkah tegas dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada pengembang.

Melalui tulisan pada spanduk tersebut, warga menuntut perusahaan pengembang segera menyelesaikan pembangunan dan perbaikan gorong-gorong yang dinilai menjadi penyebab utama banjir yang kerap merendam puluhan rumah warga di kawasan tersebut.

Perwakilan warga yang dihubungi media, yang dikenal dengan inisial SN, menyampaikan keluhan mendalam mengenai dampak yang dirasakan sehari-hari akibat kondisi saluran air yang tidak layak itu.

Menurutnya, keberadaan gedung-gedung bertingkat tinggi yang kini menjulang di sekitar permukiman justru membuat kondisi tempat tinggal warga semakin terdesak dan rentan terkena genangan air.

Warga pun berharap Gubernur DKI Jakarta bersedia turun langsung ke lokasi untuk melihat dan meninjau secara nyata kesulitan yang mereka hadapi.

“Gorong-gorong yang dibuat oleh PT Pulau Intan ini dampaknya langsung ke rumah kami. Setiap kali hujan turun, tak lama kemudian air sudah masuk dan merendam kawasan pemukiman kami. Rasanya sangat berat karena hal ini terjadi berulang kali dan belum ada penyelesaian yang nyata,” ungkap SN dengan nada prihatin.

Ketegangan warga memuncak tepat pada Rabu (5/3) lalu. Pada hari itu, curah hujan yang cukup tinggi kembali membuat saluran air tidak mampu menampung aliran air, sehingga puluhan rumah warga RT 001/RW 001 kembali terendam banjir.

Kejadian ini kembali mengingatkan warga akan janji penyelesaian yang belum juga terwujud, serta semakin menegaskan bahwa masalah gorong-gorong belum ditangani dengan benar.