JPNN.com - Kriminal

Warga Kena Tembak Begal Motor Bersenpi di Tambora Jakbar

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:53 WIB
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak. (ANTARA/Ilham Kausar)

jpnn.com, JAKARTA - Seorang warga berinisial J terluka seusai ditembak kawanan begal bersenjata api di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat.

Polisi mengungkapkan saat itu korban berinisial J dan saksi lainnya berinisial L sedang berjalan kaki ingin mencari makan.

"Namun, sebelum sampai di tujuan, saksi korban J bersama saksi L melihat adanya pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan oleh warga di Jalan Sawah Lio V RT 12/06 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (24/10).

Pada saat berjalan kaki, saksi korban J bersama saksi L melihat dari kejauhan kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

Selanjutnya pelaku tersebut mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak tiga kali ke arah atas.

"Namun, salah satu dari peluru tersebut mengarah ke saksi korban dan mengenai luka tembak di bagian dada sebelah kiri saksi korban J," kata Reonald.

Saat mengetahui kejadian tersebut, warga membawa saksi korban J ke Puskesmas Krendang, tetapi, oleh pihak Puskesmas Krendang dirujuk ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

"Setelah sesampai di RSUD Tarakan saksi korban J dilakukan pengobatan yang intensif," kata Reonald.

Seorang warga terluka seusai terkena tembakan begal bersenjata api di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat (Jakbar).

