Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Warga Kepulauan Seribu Krisis Air & BBM, Bupati Desak DPRD DKI Turun Tangan

Senin, 13 Juli 2026 – 21:33 WIB
Warga Kepulauan Seribu Krisis Air & BBM, Bupati Desak DPRD DKI Turun Tangan - JPNN.COM
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan saat mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike ke Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu di Jakarta, Senin (13/7/2026). ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi warganya kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.

Dua persoalan yang paling mendasar menyangkut persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) hingga keterbatasan ketersediaan air bersih yang tidak lancar.

“Kabupaten Kepulauan Seribu terus berupaya mencari solusi terkait distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha pariwisata,” kata Fadjar saat mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Ia mengatakan harga BBM subsidi dari Pertamina sebenarnya telah ditetapkan. Namun biaya distribusi ke wilayah kepulauan masih menjadi tantangan tersendiri.

“Kami sudah menyampaikan usulan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM ke Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih optimal,” kata dia.

Fadjar berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi dengan harga yang sama yakni Rp 6.800 per liter.

Baca Juga:

Ia menjelaskan tingginya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, terutama saat musim liburan sekolah, menyebabkan peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan nelayan.

"Dua minggu terakhir kebutuhan cukup tinggi sehingga terjadi peningkatan permintaan. Kami berharap setelah masa liburan berakhir, kondisi pasokan dapat kembali normal," kata dia.

Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi warganya kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kepulauan Seribu  pasokan BBM  Air Bersih  Krisis Air Bersih 
BERITA KEPULAUAN SERIBU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp