Warga Koto Gasib Desak Kapolres Siak Tertibkan Truk Ugal-ugalan

jpnn.com, SIAK - Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menerima langsung keluhan warga terhadap truk trailer perusahaan yang kerap melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan permukiman.

Keluhan itu menjadi perhatian utama dalam kegiatan Jumat Curhat yang digelar AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar di Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Jumat (17/7/2026).

Salah seorang warga, Minah, menyampaikan langsung keresahan masyarakat kepada Kapolres.

Ia mengaku warga yang tinggal di sepanjang Jalan Lintas Siak–Pelalawan sudah lama merasa tidak nyaman akibat perilaku sejumlah sopir truk trailer yang dinilai ugal-ugalan saat melintas.

“Kami di sini sangat resah dengan kelakuan sopir-sopir kendaraan besar, terutama truk trailer yang sering kali kebut-kebutan. Padahal di sini kawasan padat penduduk. Bahkan tidak jarang mereka itu memakan korban,” ujar Minah di hadapan Kapolres.

Menurutnya, kondisi tersebut mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari beraktivitas di sekitar jalan.

Minah berharap aparat kepolisian dapat mengambil langkah nyata, mulai dari penertiban hingga memberikan edukasi kepada para pengemudi kendaraan berat.

“Kami berharap ada solusi. Apakah bisa sopir-sopir truk ini ditertibkan. Karena ini menyangkut keselamatan kami dan anak-anak kami,” katanya.