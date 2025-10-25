Warga Laporkan Ladang Ganja di Karo Ini kepada Babinsa, Lihat

jpnn.com - Warga bersama Personel TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo menemukan ladang ganja seluas sekitar satu rante (20x20 meter) di kawasan hutan Sibuatan, Desa Pancur Batu, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (24/10/2025).

“Tim masih melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa pihak yang menanam tanaman terlarang itu. Pemusnahan akan dilakukan bersama-sama, Sabtu (25/10) pagi," kata Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan di Karo, Jumat.

Ladang ganja itu ditemukan berkat adanya laporan seorang warga setempat kepada Babinsa Koramil 02/Tigapanah sekitar pukul 09.00 WIB.

Warga yang enggan disebutkan namanya menginformasikan adanya tanaman mencurigakan di area hutan yang diduga kuat merupakan ganja.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Babinsa segera melapor kepada Danramil 02/Tigapanah Kapten Inf Krista Ginting, yang kemudian meneruskan informasi itu kepada Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan.

Atas perintah Dandim, Pasiintel Kodim 0205/TK Kapten Arm Rajiman Girsang bersama personel Unit Intel dan Staf Intel Kodim 0205/TK, didampingi Provost, Babinsa, serta sejumlah warga, langsung bergerak menuju lokasi.

Tim juga mendapat dukungan dari personel Denintel I/BB dan Intelrem 023/KS.

Sekitar pukul 11.45 WIB, tim gabungan tiba di lokasi dan menemukan ladang ganja dengan tinggi tanaman mencapai tiga meter.