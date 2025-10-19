Warga Madura Rayakan Maulid Nabi Bersama Haji Her di Monas

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 80.000 warga Madura se-Jabodetabek menghadiri acara spektakuler Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus silaturahim di kawasan Monumen Nasional Jakarta, Minggu (19/10).

Mereka berbondong-bondong memadati kawasan Monas sejak sore hingga malam hari. Agenda besar ini digelar sekaligus acara ngopi bersama Haji Her alias H Khairul Umam, seorang tokoh sekaligus sultan dari Madura.

Beberapa tokoh yang juga hadir dalam acara ini di antaranya Habib Ubaidillah bin Idrus Al Habsyi, KH Muhammad Faiz Syukron Makmun, KH Muhammad Khalil As'ad, Habib Husein bin Jakfar Al Haddad, dan RKH Hasbullah Muhammad yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura.

"Dalam acara ini kita juga undang 1.000 UMKM khas Madura seperti Bebek Madura, Ayam Goreng Madurai, Soto Madura, dan Sate Madura. Kita juga undang 500 starlink," kata Ketua Panitia pelaksana Abdul Razak .dalam keterangannya kepada wartawan di lokasi acara.

Ia juga menegaskan bahwa acara ini tidak ada kaitannya dengan politik apapun. "Ini hanya acara silaturahim, tidak ada acara yang berbau dengan politik apapun," pungkas dia. (dil/jpnn)