Warga NU Pasuruan Desak Gus Yanya Mundur, Sebut Nama Militan Zionis

jpnn.com, PASURUAN - Warga NU Pasuruan mendesak KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari ketua umum (ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pemicunya lantaran, Peter Berkowitz, militan zionis menjadi narasumber di orientasi program pascasarjana UI Depok (23/8), yang mendapat kecaman dari berbagai kalangan.

Diduga, kehadirannya melibatkan arahan dan lobi Gus Yahya sebagai Ketua Majelis Wali Amanah UI, 2024-2029. Dan sebelumnya, Peter Berkowitz diketahui juga mengisi 6 sesi, 3 hari perkuliahan di AKN NU, PBNU. Sontak, PBNU mendapat kritik dan kecaman keras.

Setelah mendapat kritik dan kecaman dari berbagai kalangan, luar dan dalam NU, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya meminta maaf dan mengakui kurang cermat dalam menseleksi nara sumber. Padahal, Gus Yahya mengakui telah mengenal Peter Berkowitz sejak tahun 2020.

Ternyata, permohonan maaf dan pengakuan Gus Yahya tidak cukup bagi warga jemaah NU. Warga Ranting NU sekecamatan Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor MWC NU Kecamatan Pasrepan.

Mereka mengecam dan meminta Gus Yahya mundur dari ketum PBNU, karena dinilai simpatisan dan menjadi antek zionis Israel.

Diketahui, hari ini (29/8) sekitar pukul 10:30 WIB, 70 orang perwakilan warga ranting NU sekecamatan Pasrepan, laki-laki dan perempuan, remaja hingga dewasa mulai berdatangan menuju kantor MWC NU Pasrepan. Kedatangan mereka dengan membawa poster bertuliskan tuntutan dan meneriakkan yel-yel “lawan zionis, usir zionis”, saling bersahutan.

Dari poster tertulis tangan yang mereka dibawa, terlihat jelas tujuan mereka melakukan unjuk rasa di kantor MWC NU Pasrepan. Di antara tulisan dalam poster; “Jauhkan Agen Yahudi dari tubuh NU” dan “Jagalah Marwah Ulama. Singkirkan Agen Yahudi dari Tubuh NU”.