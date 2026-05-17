JPNN.com - Kriminal

Warga Pacitan Disiram Air Keras, Pelaku Dua Orang

Minggu, 17 Mei 2026 – 04:00 WIB
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, PACITAN - Eko Susanto disiram cairan diduga air keras oleh dua pria tak dikenal saat hendak mengambil dagangan ke Pasar Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, pada Rabu (13/5) pagi.

Menurut keterangan keluarga, pelaku menghentikan korban dengan alasan hendak menitipkan sesuatu sebelum kemudian menyiramkan cairan dari dalam botol dan melarikan diri.

Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Choirul Maskanan mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas pelaku.

“Pelaku masih kami buru dan saat ini proses penyelidikan terus dilakukan,” katanya, Sabtu.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta menyisir jalur yang dilalui korban sejak berangkat dari rumah hingga lokasi penyiraman.

Dari hasil penyelidikan awal, petugas menemukan botol berisi sisa cairan yang diduga digunakan pelaku saat menyerang korban.

“Botol itu ditinggalkan pelaku di lokasi setelah penyiraman, lalu mereka kabur menggunakan sepeda motor,” ujarnya.

Menurut Choirul, hingga kini korban belum dapat dimintai keterangan secara langsung karena masih mengalami gangguan penglihatan akibat luka di bagian mata.

pacitan  cairan kimia  Polres Pacitan  Air Keras 
