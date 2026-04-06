JPNN.com - Nasional - Humaniora

Warga Palembang Ditemukan Tewas Menggantung di Kontrakan Ujungberung Bandung

Senin, 06 April 2026 – 13:14 WIB
Polisi mengevakuasi jasad warga asal Palembang yang ditemukan menggantung di kamar kontrakan di Ujungberung, Kota Bandung, Senin (6/4/2026). Foto: doc. Polres Ujungberung

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria asal Palembang berinisial MI, 26, ditemukan tewas mengenaskan dalam posisi menggantung di sebuah kamar kontrakan di Jalan Cinangka, Ujungberung, Kota Bandung, Senin (6/4).

Kapolsek Ujungberung, Kompol Dadang Gurnadi mengonfirmasi bahwa jasad MI pertama kali ditemukan oleh warga yang tinggal bersebelahan dengan pria tersebut. 

Dari kamar pria itu, tercium bau yang tidak sedap. Setelah itu, warga tersebut melaporkan ke pemilik kontrakan dan pengurus RT. 

"Para saksi membuka pintu dengan paksa, dan didapati ada mayat seorang laki laki yang tergantung di atas kusen," kata Dadang, saat dihubungi.

Menurut keterangan saksi bahwa korban merupakan orang yang kurang bersosisalisasi dan sudah tidak terlihat beraktivitas selama lebih dari empat hari.

Polisi pun menghubungi pihak keluarga. Dari situ polisi mendapat informasi menurut keterangan keluarga bahwa terakhir berkomunikasi pada hari Jumat (3/4) jam 18.00 WIB.

"Dugaan sementara, ini murni bunuh diri. Korban saat dievakuasi ke rumah sakit," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

TAGS   gantung diri  penemuan mayat  Bandung 
