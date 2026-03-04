Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Warga Pejaten Jaksel Temukan Bayi Perempuan di Gerobak Nasi Uduk

Rabu, 04 Maret 2026 – 04:00 WIB
Warga Pejaten Jaksel Temukan Bayi Perempuan di Gerobak Nasi Uduk - JPNN.COM
Penemuan bayi perempuan di gerobak nasi uduk depan rumah warga di Jalan Pejaten Raya RT 01/02, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026). ANTARA/HO-Polsek Pasar Minggu

jpnn.com, JAKARTA - Bayi perempuan ditemukan dalam gerobak nasi uduk depan rumah warga di Jalan Pejaten Raya RT 01/02, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa sore.

Bayi itu masih hidup diperkiran berusia dua hari.

"Kami telah mengecek lokasi penemuan seorang bayi berjenis kelamin perempuan diduga sengaja ditelantarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela dalam keterangannya, Selasa.

Anggiat mengatakan bayi itu ditemukan pada Selasa sore pukul 17.30 WIB dan dilaporkan kepada polisi pada 17.43 WIB.

Setelah mendapatkan informasi, personel Polsek Pasar Minggu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan memastikan kondisi sang bayi melalui para saksi.

"Saksi Dinda dan Saksi Marlinah menyampaikan informasi telah menemukan seorang bayi perempuan berada di dalam tas belanja dalam gerobak nasi uduk," ucapnya.

Pada awalnya, saksi Dinda mendengar suara tangis bayi dari lantai dua. Setelah mencari sumber suara tangisan dari sebuah tas berisikan bayi di depan rumah warga.

Bayi itu memakai pakaian bermotif boneka beruang berwarna biru dan diselimuti selimut berwarna putih. 

Bayi perempuan ditemukan dalam gerobak nasi uduk depan rumah warga di Jalan Pejaten Raya RT 01/02, Pasar Minggu, Jaksel.

