Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Warga Serang Dihebohkan Penemuan Mayat dengan Kondisi Tangan Terikat

Senin, 01 Desember 2025 – 12:51 WIB
Warga Serang Dihebohkan Penemuan Mayat dengan Kondisi Tangan Terikat - JPNN.COM
Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat laki-laki di bawah Jembatan Cimake, Pabuaran, Kabupaten Serang. Foto: Humas Polresta Serang Kota

jpnn.com, SERANG - Sesosok mayat laki-laki ditemukan di bawah Jembatan Cimake, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan tiga anak-anak yang sedang melakukan olahraga pagi pada Minggu (30/11).

Kasatreskrim Polresta Serang Kota Kompol Alfano Ramadhan mengatakan mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan tangan terikat.

Baca Juga:

"Jadi, kondisi mayat tersebut saat ditemukan kedua tangannya terikat menggunakan tali ties," ucap Kompol Alfano, Senin (1/12).

Kompol Alfano membeberkan ciri-ciri korban mengenakan baju putih dengan corak garis hitam serta celana pendek abu-abu.

"Kami sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) berikut mengamankan barang bukti di lokasi, di antaranya jam tangan, tali ties, dan tisu," ujar dia.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kematian korban.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian ini untuk segara melapor demi membantu proses penyelidikan lebih lanjut," tuturnya. (mcr34/jpnn)

Polisi masih mendalami penemuan mayat laki-laki dengan tangan terikat di bawah jembatan Serang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan mayat  tangan terikat  Heboh  mayat pria 
BERITA PENEMUAN MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp