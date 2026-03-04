Warga Tambora Keluhkan Air PAM, Sudah Lama Mati, Sekalinya Mengalir Berbau Got

jpnn.com, JAKARTA - Warga RW 03 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, kembali mengeluhkan buruknya layanan air bersih dari PAM Jaya.

Setelah sempat mengalami kekeringan panjang, air yang sempat mengalir pada Senin (2/3) dilaporkan dalam kondisi kotor dan mengeluarkan aroma tidak sedap.

"Hari Senin (2/3) itu sempat nyala, tapi ada warga yang laporan airnya kotor, bau airnya seperti air got," ujar Ketua RT 07/RW 03 Jembatan Besi, Dian saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Dian, warga cukup kaget lantaran setelah lama kering, air yang keluar dari pipa PAM Jaya tiba-tiba kotor dan berbau got.

Sejak Minggu (1/3), kata Dian, air PAM sempat keluar kendati dengan volume yang sangat kecil atau menetes. Kemudian, pada Selasa (2/3) air kembali mengalami mati total hingga hari ini.

"Kan di sini warga ada yang kran airnya dibuka terus, jadi ketahuan kapan ada air. Kemarin keluar cuma netes-netes, tapi itu, kotor," ujar Dian.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza menyebut pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan perbaikan jaringan pipa yang kini tersumbat.

"Sampai saat ini kami masih berupaya melakukan perbaikan," ucap Gatra.