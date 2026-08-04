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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Warga Tanimbar Gelar Aksi Demonstrasi di Kedubes Jepang, Desak Penyelesaian Hak Tanah Adat Blok Masela

Selasa, 04 Agustus 2026 – 19:50 WIB
Warga Tanimbar Gelar Aksi Demonstrasi di Kedubes Jepang, Desak Penyelesaian Hak Tanah Adat Blok Masela - JPNN.COM
Penanggung Jawab Aksi, Agustinus Rahanwarat memimpin massa saat berdemonstrasi di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/8/2026). Massa aksi menuntut segera membayarkan ganti lahan seluas 28,9 hektare. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan warga Kepulauan Tanimbar yang tergabung dalam aksi penyampaian aspirasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/8/2026).

Aksi yang dikoordinasi oleh Luckycentre Foundation ini mendesak perhatian serta intervensi dari pemerintah Jepang terhadap operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd.

Demonstrasi yang berlangsung pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB ini melibatkan sekitar 300 orang massa.

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Penanggung Jawab Aksi, Agustinus Rahanwarat. Foto: Source for JPNN

Aksi difokuskan di trotoar depan Kedutaan Besar Jepang guna menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak terkait proyek migas nasional tersebut.

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Latar Belakang dan Tuntutan Utama

Penanggung Jawab Aksi, Agustinus Rahanwarat menjelaskan aksi ini dipicu oleh belum selesainya pembayaran ganti kerugian atas pembebasan lahan seluas 28,9 hektare.

Ratusan warga Kepulauan Tanimbar menyampaikan aspirasi dengan berdemonstrasi di depan Kedubes Jepang terkait penyelesaian hak tanah adat perihal Blok Masela.

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TAGS   Blok Masela  Pemkab Kepulauan Tanimbar  Demonstrasi  kedubes jepang 
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