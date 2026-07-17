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JPNN.com - Kriminal

Warga Tanjung Priok Tangkap Maling Motor Bersenjata Airsoft Gun

Jumat, 17 Juli 2026 – 14:13 WIB
Warga Tanjung Priok Tangkap Maling Motor Bersenjata Airsoft Gun - JPNN.COM
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DR, maling motor diamankan petugas Polsek Tanjung Priok.

Pelaku yang setiap beraksi bawa airsoft gun ditangkap warga seusai menjalankan tindak kriminalnya di Jalan Swasembada Barat IV, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).

“Pelaku melakukan aksi tersebut pada Kamis (16/7) sekitar pukul 20.00 WIB terhadap motor korban perempuan yang merupakan warga Sungai Bambu,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro, Jumat.

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Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban dan satu unit motor milik pelaku.

“Satu pucuk senjata airsoft gun dan satu set alat yang digunakan untuk mencuri motor,” ujar Handam.

Dia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, melihat dua orang yang mencurigakan sedang mendekati sepeda motor milik korban.

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Kemudian, ketika saksi menegurnya, satu dari dua orang tersebut berlari, sedangkan pelaku lain yang berinisial DR dapat diamankan warga.

Atas kejadian tersebut, warga menghubungi Polsek Tanjung Priok. Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk penyidikan lebih lanjut.

Bawa senjata airsoft gun, maling motor ditangkap warga Tanjung Priok, Jakarta Utara.

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TAGS   Airsoft Gun  polsek tanjung priok  Maling Motor  Pencuri Motor 
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