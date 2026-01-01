Warga Temukan Mayat Mengapung di Sungai Malas, Diduga Korban Banjir Bandang

jpnn.com, REJANG LEBONG - Warga Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menemukan sesosok mayat di Sungai Malas dalam wilayah Desa Suka Merindu yang diduga merupakan korban banjir bandang pada Selasa malam (30/12) kemarin.

Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjuntak mengatakan mayat lelaki yang tidak mengenakan pakaian tersebut diketahui bernama Yanto (45), warga Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan SBI, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani.

"Mayat korban ini ditemukan oleh warga setempat dalam keadaan mengapung di tepi hulu Sungai Malas dalam wilayah Desa Suka Merindu, Kecamatan Kota Padang, sekitar pukul 10.00 WIB tadi," kata dia.

Dia menjelaskan mayat korban ini pertama kali ditemukan oleh Marlin, warga Desa Suka Merindu saat hendak mengecek kondisi kebun miliknya setelah diterjang banjir pada Selasa malam.

Saksi Marlin saat melintas di pinggir Sungai Malas melihat sosok mayat yang tersangkut di pohon kopi.

Kemudian dia langsung pulang ke desa dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa, dan tidak lama itu kepala desa beserta anggota Polsek dan Koramil Kota Padang datang ke TKP untuk melakukan evakuasi serta identifikasi.

"Untuk penyebab pastinya kenapa korban bisa hanyut saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun berdasarkan laporan sementara, korban diduga hanyut karena hendak menyeberang sungai atau pun sedang mandi di sungai lalu tiba-tiba air meluap hingga arus yang deras menerjang korban hingga terbawa arus," katanya.

Menurut dia, pihak keluarga korban menolak jenazah yang bersangkutan dilakukan visum, dan mereka telah menerima kejadian itu sebagai musibah.