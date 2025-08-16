Warga Temukan Orang Sekarat Sebelum Tewas di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Mayat pria ditemukan di dekat Stasiun Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (15/8) malam.

Dari hasil identifikasi awal, polisi menemukan luka sobek pada pelipis korban.

"Tanda-tanda kekerasan tidak ada, tetapi, ada luka sobek di bagian pelipisnya. Sepertinya karena jatuh," kata Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara, Sabtu.

Dia menduga bahwa luka bukan akibat perkelahian atau hantaman benda tajam.

Sudrajat menjelaskan saat ini mayat pria yang belum diketahui identitasnya tersebut masih divisum di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Sekarang masih visum di RSCM. Kami juga belum dapat identitasnya, karena warga di lokasi juga tidak kenal dengan korban," katanya.

Sudrajat menambahkan korban awalnya dipergoki dalam keadaan sekarat oleh warga sekitar. Namun, tidak ada yang berani menyentuhnya.

"Jadi, warga lihat dalam kondisi sekarat. Sampai akhirnya 'lewat' (meninggal dunia). Habis itu baru kami dapat laporan," katanya.