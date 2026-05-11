Warganet Wajib Cek Fakta Kasus Viral yang Beredar di Medsos, Hindari Instant Judgment

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena masyarakat yang tidak netral dalam menilai konflik figur publik dari tontonan sosial media kini makin marak di era digital.

Netizen atau warganet kerap kali disuguhi beragam jenis tayangan viral informasi yang perlu dicek kebenarannya.

Pengamat Komunikasi, Agustina Widyawati menyebut kondisi tersebut sebagai dampak budaya “instant judgment" yang berkembang melalui platform digital.

Menurutnya, publik saat ini cenderung membentuk kesimpulan berdasarkan narasi emosional yang viral dibanding memahami proses hukum secara menyeluruh.

“Padahal kita sering cuma lihat sebagian kecil dari sebuah persoalan. Apalagi kalau kasusnya menyangkut figur publik, emosi publik biasanya jauh lebih kuat dibanding keinginan untuk mencari fakta secara utuh,” ungkap Widya, Senin (11/05).

Fenomena tersebut kembali menjadi perhatian setelah polemik lama antara musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial.

Isu dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah mencuat dalam konflik rumah tangga keduanya kembali menjadi perdebatan publik setelah beredarnya dokumen penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian terkait laporan yang pernah diajukan Maia.

Dalam dokumen tersebut, penyidik menghentikan proses hukum (SP3) karena dinilai tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara.