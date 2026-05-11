Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Warganet Wajib Cek Fakta Kasus Viral yang Beredar di Medsos, Hindari Instant Judgment

Senin, 11 Mei 2026 – 20:15 WIB
Warganet Wajib Cek Fakta Kasus Viral yang Beredar di Medsos, Hindari Instant Judgment - JPNN.COM
Pengamat Komunikasi, Agustina Widyawati menyikapi instant judgement masyarakat dalam menyikapi perseteruan Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena masyarakat yang tidak netral dalam menilai konflik figur publik dari tontonan sosial media kini makin marak di era digital.

Netizen atau warganet kerap kali disuguhi beragam jenis tayangan viral informasi yang perlu dicek kebenarannya.

Pengamat Komunikasi, Agustina Widyawati menyebut kondisi tersebut sebagai dampak budaya “instant judgment" yang berkembang melalui platform digital.

Baca Juga:

Menurutnya, publik saat ini cenderung membentuk kesimpulan berdasarkan narasi emosional yang viral dibanding memahami proses hukum secara menyeluruh.

“Padahal kita sering cuma lihat sebagian kecil dari sebuah persoalan. Apalagi kalau kasusnya menyangkut figur publik, emosi publik biasanya jauh lebih kuat dibanding keinginan untuk mencari fakta secara utuh,” ungkap Widya, Senin (11/05).

Fenomena tersebut kembali menjadi perhatian setelah polemik lama antara musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial.

Baca Juga:

Isu dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah mencuat dalam konflik rumah tangga keduanya kembali menjadi perdebatan publik setelah beredarnya dokumen penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian terkait laporan yang pernah diajukan Maia.

Dalam dokumen tersebut, penyidik menghentikan proses hukum (SP3) karena dinilai tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara.

Warganet saat ini cenderung membentuk kesimpulan berdasarkan narasi emosional yang viral di medsos dibanding memahami proses hukum secara menyeluruh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cek fakta  medsos  Ahmad Dhani  Maia Estianty 
BERITA CEK FAKTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp