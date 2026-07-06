Warganet Antusias Sambut Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba: Fix Solusi Harian Sat Set, Anti Ribet

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan mendadak memang tidak bisa diprediksi dan biasanya harus segera dipenuhi. Lagi masak, baru sadar telur belum ada.

Mau menyiapkan bekal, ternyata stok susu sudah habis. Atau saat badan mulai kurang fit, obat yang dibutuhkan justru tidak tersedia di rumah.

Di tengah aktivitas yang padat, situasi seperti ini membuat masyarakat semakin membutuhkan cara belanja yang tidak hanya praktis, tetapi juga cepat dan bisa diandalkan. Tenang, sekarang semuanya jadi lebih aman dan sat set dengan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba sebagai solusi andalan baru bagi banyak orang!

Melalui fitur ini, pengguna dapat memenuhi berbagai kebutuhan esensial dengan proses yang jauh lebih mudah. Kategori produk yang tersedia sangat beragam, mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu.

Tersedia juga makanan beku seperti ayam, daging segar, hingga es krim; serta obat-obatan golongan bebas tanpa resep dokter.

Menariknya lagi, pengguna bisa menikmati Instant Prioritas dengan keuntungan promo Diskon 50% untuk berbagai kebutuhan harian. Belanja juga terasa lebih tenang karena adanya jaminan "1 Jam Tiba, Gratis Kalau Telat", di mana pengguna berhak mendapatkan Gratis Voucher Kalau Telat jika pesanan tidak sampai dalam satu jam.

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Untuk semakin memperkenalkan kemudahan layanan ini, Shopee merilis iklan TVC dalam tiga versi berdurasi 15 detik yang menampilkan visual dinamis, tone ceria, dan gaya khas Shopee yang fun. Ketiga versi iklan ini mengangkat situasi yang dekat dengan keseharian kita, mulai dari kepanikan mendadak saat kehabisan makanan segar, makanan beku, hingga obat-obatan bebas tanpa resep dokter.

Lewat cerita yang sangat relate ini, Shopee berhasil menyampaikan pesan bahwa segala kebutuhan darurat sekarang bisa langsung aman, terpenuhi saat itu juga, dan pastinya serba cepat, praktis, sekaligus sat-set langsung dari aplikasi Shopee.