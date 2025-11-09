Warga Tenggelam di Sungai Citarum Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - KARAWANG - Seorang warga yang tenggelam di Sungai Citarum wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Mahmudin (37) ditemukan Tim SAR Gabungan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama tiga hari.

"Upaya pencarian di hari ketiga ini membuahkan hasil. Korban tenggelam bernama Mahmudin (37) berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, di Karawang, Minggu (9/11).

Korban yang merupakan warga Dusun Sukamaju, Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jabar, ditemukan saat petugas melakukan pencarian di sekitar bawah jembatan Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Barat.

"Korban atas nama Mahmudin ditemukan pada Minggu pagi dalam kondisi meninggal dunia," ungkapnya.

Saat ditemukan, kata dia, posisi korban tertelungkup dan tersangkut pada tumpukan eceng gondok di Sungai Citarum.

Berdasarkan hasil pencarian, titik penemuan korban berjarak sekitar 9 kilometer dari lokasi awal tempat korban dilaporkan tenggelam.

Ia mengatakan, evakuasi korban berlangsung lancar. Korban berhasil diangkat dari sungai sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung dibawa oleh Unit Inafis Polres Karawang ke RSUD Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.