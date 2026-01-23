Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Warna Baru Bikin Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 Tampil Trendi Tanpa Berlebihan

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:22 WIB
Tampilan segar Yamaha Grand Filano Hybrid 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai skutik “classy” lewat pilihan warna baru.

Penyegaran menghadirkan tiga warna baru yang tersebar di dua varian, yakni Lux dan Neo, lengkap dengan tambahan aksen yang memperkuat kesan modern dan berkarakter.

Yamaha menegaskan bahwa pilihan warna bukan lagi sekadar estetika, melainkan medium ekspresi diri yang otentik.

Pada varian Grand Filano Hybrid Lux, Yamaha menambahkan warna Royal Iron.

Balutan silver dengan nuansa biru dan finishing matte memancarkan kesan elegan dan premium. Berkelas tanpa terlihat berlebihan.

Sementara itu, varian Grand Filano Hybrid Neo mendapat dua sentuhan anyar.

Prime Gray hadir sebagai abu-abu lembut berfinishing satin, menawarkan tampilan minimalis.

Lalu ada Greenish Gray, warna hijau matte yang tampil segar dan trendi.

TAGS   Yamaha Grand Filano Hybrid  warna baru Grand Filano Hybrid  Harga Yamaha Grand Filano Hybrid  spesifikasi Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 
