Warna Baru Yamaha Fazzio Hybrid, Sebegini Harganya

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Indonesia menambah penawaran dari lini skutik hybrid mereka dengan menghadirkan warna baru Yamaha Fazzio Hybrid.

Penyegaran ditujukan untuk konsumen yang menginginkan kendaraan harian dengan tampilan stylish, sekaligus fungsional.

Manager PR, YRA, & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, menegaskan bahwa kedua model tersebut tidak hanya mengandalkan desain semata.

Baca Juga: Warna Baru Bikin Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 Tampil Trendi Tanpa Berlebihan

“Fazzio Hybrid bukan hanya menawarkan desain yang stylish, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur praktis," ujar Rifki dalam keteramgannya, Sabtu (24/1).

Yamaha Fazzio Hybrid tetap diposisikan sebagai skutik hybrid bergaya muda dan ekspresif.

Penyegaran warna pada Fazzio Hybrid meliputi Greenish Gray untuk varian Hybrid Lux, serta Go Purple, Blue White, dan Black Red pada varian Hybrid Neo dan Hybrid.

Yamaha Fazzio Hybrid hadir dalam tiga varian dengan pilihan warna dan harga yang disesuaikan.

Varian Fazzio Hybrid tersedia dalam pilihan warna Blue White, Black Red, Grayceful Pink, dan Yolo Black dengan harga Rp 22.270.000.