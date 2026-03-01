Warna dan Detail Baru Mengubah Karakter BMW F900 R dan F900 XR

Minggu, 01 Maret 2026 – 16:26 WIB

jpnn.com - Di ajang Salon du 2 Roues, Lyon, stan BMW Motorrad menampilkan dua model anyar yang menarik sorotan pengunjung: BMW F900 R dan F900 XR edisi khusus pasar Prancis.

Keduanya bukan model baru sepenuhnya, melainkan sentuhan eksklusif yang membuat karakter masing-masing kian tegas.

F900 R tampil dalam balutan Frozen Grey, warna abu-abu doff yang memberi kesan streetfighter modern—dingin, bersih, dan agresif tanpa banyak basa-basi.

Naked big bike itu dipasarkan seharga 9.500 euro, atau sekitar Rp 188 jutaan.

Sementara itu, F900 XR mencuri perhatian lewat warna Aurelius Green. Hijau metalik ini bukan sembarang cat.

BMW Motorrad Prancis menyebutnya sebagai skema warna yang biasanya hanya melekat pada M1000 XR.

Kini, sentuhan premium itu turun kelas—atau justru naik gengsi—ke F900 XR, yang ditawarkan 12.200 euro, setara Rp 241 jutaan.

Di balik tampilan segar tersebut, keduanya berbagi jantung mekanis yang sama: mesin dua silinder 895cc dengan tenaga 103 bhp pada 8.500 rpm dan torsi puncak 68,6 lb-ft di 6.750 rpm.