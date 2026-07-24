Warning dari Prabowo: Jika 3 Orang Ini Berkumpul, Wah, Repot

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan berirama canda saat menjadi tamu istimewa pada peringatan ulang tahun ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Kamis (23/7) malam.

Pak Prabowo berseloroh menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar a.k.a Gus Imin, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai "pemimpin kancil".

"Di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, Gus Imin dan Sufmi Dasco," kata Prabowo.

Presiden berusia 74 tahun itu kemudian melanjutkan candaannya.

Dia menyebut Bahlil sebagai "kancil" berikutnya.

"Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Kalau orang bertiga ini berkumpul, wah repot," ujarnya.

Sebelum melontarkan candaan tersebut, Prabowo sempat menggoda Dasco terkait penyelenggaraan Hari Lahir PKB yang membuat dirinya terharu.

"Co, coba Co, hati-hati. Lu mau jadi Ketua Harian lagi enggak? Ini akal-akalan Gus Imin kayaknya," kata Prabowo seraya tertawa. (antara/jpnn)



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