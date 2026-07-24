Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Warning dari Prabowo: Jika 3 Orang Ini Berkumpul, Wah, Repot

Jumat, 24 Juli 2026 – 07:00 WIB
Warning dari Prabowo: Jika 3 Orang Ini Berkumpul, Wah, Repot - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, Jakarta, Kamis (23/7). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan berirama canda saat menjadi tamu istimewa pada peringatan ulang tahun ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Kamis (23/7) malam.

Pak Prabowo berseloroh menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar a.k.a Gus Imin, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai "pemimpin kancil".

"Di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, Gus Imin dan Sufmi Dasco," kata Prabowo.

Baca Juga:

Presiden berusia 74 tahun itu kemudian melanjutkan candaannya.

Dia menyebut Bahlil sebagai "kancil" berikutnya.

"Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Kalau orang bertiga ini berkumpul, wah repot," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelum melontarkan candaan tersebut, Prabowo sempat menggoda Dasco terkait penyelenggaraan Hari Lahir PKB yang membuat dirinya terharu.

"Co, coba Co, hati-hati. Lu mau jadi Ketua Harian lagi enggak? Ini akal-akalan Gus Imin kayaknya," kata Prabowo seraya tertawa. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Prabowo bilang, di Indonesia ini ada tiga orang yang jika mereka berkumpul, wah, bisa repot.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  PKB  Dasco  Gus Imin  Bahlil  Gerindra  Golkar 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp