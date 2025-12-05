Wartawan Parlemen dan Kesetjenan DPR Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, BANDUNG - Kegiatan Ngariung Bareng DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dalam agenda Refleksi Akhir Tahun 2025 dibuka dengan aksi solidaritas bagi korban bencana di Sumatra.

Pada hari pertama rangkaian acara yang digelar 4-6 Desember 2025 di Bandung, panitia mengedarkan kotak donasi yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp 30 juta dalam semalam.

Donasi untuk membantu masyarakat terdampak banjir bandang, longsor, dan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh ini tentunya akan terus bertambah.

Aksi kemanusiaan tersebut menjadi penanda bahwa forum tahunan ini tidak sekadar berfokus pada evaluasi kinerja parlemen, tetapi juga kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kegiatan dialog dan refleksi yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar tetap berjalan sebagaimana agenda utama, namun kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan tahun ini.

Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh warga yang terdampak rangkaian bencana.

Dia menegaskan penggalangan dana ini merupakan wujud solidaritas jurnalis parlemen terhadap tragedi kemanusiaan yang tengah terjadi.

“Kami turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Penggalangan dana ini adalah bentuk kepedulian jurnalis parlemen. KWP ingin memastikan bahwa kehadiran kami bukan hanya dalam peliputan, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan langsung,” ujar Ariawan.