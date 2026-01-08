Warung Irine Gresik, Pilihan Tempat Makan Keluarga dengan Playground dan Harga Ekonomis

jpnn.com, JAKARTA - Warung Irine yang berlokasi di Sumengko, Pedukuhan RT 15 RW 06, Wringinanom, Gresik, menawarkan konsep kuliner ramah keluarga dengan harga ekonomis dan fasilitas playground untuk anak-anak.

Warung yang berdiri sejak 2017 itu menjadi salah satu pilihan warga untuk bersantap bersama keluarga.

Selain menyajikan beragam menu makanan dan minuman, Warung Irine juga menyediakan area bermain sehingga anak-anak bisa tetap aktif saat orang tua menikmati hidangan.

Pendiri Warung Irine, Irine Yandi Sandrika mengatakan fasilitas playground sengaja dihadirkan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga yang datang.

"Kami menyediakan playground supaya anak-anak betah bermain dan orang tua bisa makan dengan lebih nyaman. Memang target utama kami adalah keluarga," ujar Irine.

Selain fasilitas bermain, Warung Irine menawarkan berbagai menu andalan. Beberapa yang paling banyak dipesan pelanggan di antaranya nasi padang ayam kremes, rendang daging, dan Sop Buah Spesial.

Sop Buah Spesial menjadi salah satu menu favorit pelanggan. Minuman tersebut dibuat menggunakan buah-buahan segar dan premium dengan porsi besar serta harga yang tetap terjangkau.

Irine memastikan seluruh menu disiapkan setiap hari menggunakan bahan-bahan segar untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihan makanan.