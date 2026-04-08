JPNN.com - Entertainment - Musik

Wasia Project Rilis 2515, Soundtrack untuk Refleksi Larut Malam

Rabu, 08 April 2026 – 13:13 WIB
Wasia Project, duo kakak beradik yang terdiri dari Will Gao dan Olivia Hardy. Foto: Dok. Wasia Project

jpnn.com, INGGRIS - Wasia Project, duo kakak beradik yang terdiri dari Will Gao dan Olivia Hardy menyuguhkan single terbaru yang berjudul 2515.

Lagu tersebut menandai kembalinya Wasia Project dengan arah musikal yang lebih berani dan berbeda dari sebelumnya.

Menggabungkan kecintaan terhadap musik orkestra dengan sentuhan energi rave, 2515 hadir layaknya meditasi sinematik di tengah malam tentang kehidupan di era digital saat ini.

Wasia Project memproduksi 2515 bersama kolaborator lama, St. Francis Hotel untuk menangkap materi dalam bentuk yang paling matang dan imersif.

Lagu itu memadukan akar orkestral Wasia Project dengan denyut terinspirasi rave, membawa pendengar dalam perjalanan malam yang bergerak antara refleksi diri dan dorongan ritmis yang dinamis.

Vokal Olivia yang halus dan nyaris seperti bayangan menyatu dengan perubahan dinamika lagu, membentuk komposisi yang luas dan penuh energi, sekaligus mencerminkan ritme kehidupan modern yang terasa tidak menentu.

Pada bagian pembuka, suaranya yang dilapisi efek terdengar seperti bisikan dari kejauhan, selaras dengan nuansa mekanis yang menjadi latar lagu 2515.

Hasilnya adalah lanskap emosional yang kuat, menangkap dinamika khas Wasia Project antara keheningan dan konfrontasi, kesendirian dan kebersamaan, sekaligus menjembatani nuansa sinematik dengan denyut elektronik yang terus bergerak.

