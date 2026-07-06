Wasiat Icha

jpnn.com - Isi surat wasiat almarhum dr Icha mengubah sikap keluarganyi. Awalnya pihak keluarga sudah menerima kematian itu. Bahkan menolak jenazah dr Icha diautopsi.

Tanggal 3 Juli kemarin pihak keluarga resmi mengadukan anggota DPRD kabupaten Timor Tengah Utara ke Polda Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Tiga orang anggota DPRD yang diadukan. Ditambah satu orang dokter hewan. Meraka dianggap menjadi penyebab kematian dokter Icha --yang meninggal dengan cara gantung diri.

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Anda sudah tahu: ketika dr Icha ditemukan tewas tergantung di kamarnyi, ditemukan sebuah surat di meja Icha. Pihak keluarga belum sempat membuka dan membaca isi surat. Langsung disita polisi.

Beberapa hari kemudian polisi menghubungi orang tua Icha. Mereka diminta ke Polda untuk membaca isi surat. Itu karena isi surat ditujukan kepada keluarga. Intinya: supaya keluarga tidak mendiamkan kematiannyi. Agar penyebab kematiannyi itu diusut tuntas. Keadilan harus didapat. Hukum harus ditegakkan.

Maka ayah, ibu, dua adik Icha ke Polda.

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"Di Polda saya yang membaca surat itu," ujar Agnes, adik dr Icha. "Saya tidak memberikan surat itu ke ibu. Beliau histeris," tambah Agnes.

"Saya tidak tahu isi surat. Saya pingsan," ujar sang ibu.